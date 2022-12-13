المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام الإصدار السابع بقيمة 200.6 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الإصدار السابع البالغ قيمته 200.6 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق مدتها عامين وبقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، علمًا بأن الصفقة تمثل ثاني إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقد تم طرح الإصدار على شريحتين:

· تبلغ قيمة الشريحة الأولى 150.45 مليون جنيه ومدتها 10 شهور، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1)[1] من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»،

· تبلغ قيمة الشريحة الثانية 50.15 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات، وحصلت على تصنيف ائتماني (A) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»

ويعد ذلك الإصدار هو الأول من نوعه الذي تقوم به الشركة حيث يتضمن فترات استحقاق متوسطة الأجل تصل إلى 3 سنوات، وهو ما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها شركة «بريميوم إنترناشيونال» لتقديم الحلول الابتكارية لعملائها بمدد سداد متوسطة الأجل.

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بهذا التعاون مع شركة «بريميوم إنترناشيونال» والذي يأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام الاصدار الثالث ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 2 مليار جنيه وأول إصدار لسندات توريق تدفقات نقدية مستقبلية في مصر لصالح شركة «سيرا للتعليم»، وإتمام الإصدار الثالث من برنامج سندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية».

وأشارت مي حمدي إلى ارتفاع وتيرة النمو الملحوظ بسوق سندات التوريق في مصر، وذلك على خلفية ارتفاع قيمة الإصدارات خلال العام الحالي مقارنة بعام 2021.

وأضافت مي حمدي أن المجموعة تتطلع إلى تعظيم الاستفادة من نمو الطلب على الاستثمارات مرتفعة العائد، وذلك عبر توفير باقة متنوعة من المنتجات في مجال ترتيب وإصدار الدين التي تتميز بعوائدها الكبيرة، وذلك من أجل مساعدة مجتمع الأعمال المصري على تأمين السيولة النقدية اللازمة لتحقيق خطط النمو المستهدفة.

ويذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد، فضلًا عن قيامها بدور ضامن تغطية الإصدار بالتعاون مع كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري (NBE).