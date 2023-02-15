مصرع طفل في حادث تصادم سيارة بطريق براني الساحلي بمرسى مطروح

لقي طفل مصرعه إثر وقوع حادث، منذ قليل، اصطدمت به سيارة على طريق براني الساحلي 140 كيلو غرب مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الضحية إلى أقرب مستشفى وأخطرت مباحث قسم شرطة براني اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

حادث سيارة براني

واستقبلت، مساء اليوم، مستشفى براني التخصصي ضحية حادث سيارة طريق سيدي براني وهو عبد الهادي صلاح على 4 سنوات من مدينة سيدي برانى، وصول المستشفى جثة هامدة وفاة.

وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة الموتى بمستشفى سيدي براني التخصصي تحت إشراف جهات التحقيق ومفتش الصحة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة سيدي براني إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع والكشف عن ملابسات ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرى عن ذلك المحضر اللازم.