إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس في العلمين ونقل المصابين إلى المستشفى

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة في الجسم في انقلاب أتوبيس في العلمين أمام جامعة العلمين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء مصابين حادث اتوبيس مطروح

واستقبل منذ قليل، مستشفى العلمين النموذجي مصابين حادث أتوبيس وهم :« أحمد إبراهيم سقران 22 سنة من الغربية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وهنوة عفت محمد اللافي 20 سنة من القاهرة، كدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أحمد سعد 19 سنة، من دمياط مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وهشام صدقي المذين 18 سنة من البحيرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وإبراهيم يوسف السقعان 18 سنة، من كفر الشيخ مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وإسراء علاء صلاح 20 سنة من القاهرة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وزينب أحمد زهران 19 سنة من المنصورة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وهدير محمد أحمد 19 سنة من الدقهلية، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وأميرة صلاح العلومي 19 سنة من المنصورة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وحسام حمادة مراد 24 سنة من سوهاج، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عبدالقادر عباس 21 سنة من الشرقية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم».

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث الإدارة العامة للمرور على طريق مطروح على إسكندرية الساحلي الدولي لموقع الحادث بمدينة العلمين، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.