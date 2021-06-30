عاجل.. إصابة 30 بينهم 19 طفلا في حادث انقلاب اتوبيس بالإسماعيلية

أصيب 30 شخص بإصابات مختلفة إثر انقلاب اتوبيس رحلات متجه من القاهرة إلي مدينة فايد اليوم الأربعاء.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية اخطارا يفيد انقلاب اتوبيس رحلات يضم عدد من الأطفال متجهين في رحلة الي أحد شواطئ فايد.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلي مجمع الاسماعيلبة الطبي لتلقي العلاج اللازم فيما استدعى المجمع اطقم التمريض والأطباء لسرعة التعامل مع الحادث.

وانتقل الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحية بالإسماعيلية إلي المجمع للاشراف علي وصول الاطقم الطبية والإدارية لدعم فرق النوباتجية لسرعة التعامل مع المصابين.

وقال بيان رسمي لهيئة لرعاية الصحية في الإسماعيلية أنه تم التعامل الطبي طبقا للبروتوكولات المعتمدة في حالات الطوارئ مع 30 مصاب واستدعاء كافة الاطقم الطبية والادارية.

واضاف البيان إن تم إجراء الفحوصات اللازمة لجميع المصابين ووضعهم تحت الملاحظة العلاجية حتى استقرار حالتهم الصحية ودخول البعض غرفة العمليات لإجراء التداخلات الجراحية المطلوبة.

وشكلت وزارة الصحة فريق دعم برئاسة الدكتور محمد العقاد مدير الادارة العامة للرعاية الصحية والدكتور احمد شلبي عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي والدكتور قطب السيد المدير العلاجي بمديرية صحة الاسماعيلية والدكتور عادل حسان مدير عام المجمع والدكتورة لمياء مصطفى مدير طبي المجمع.