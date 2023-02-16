توقف المواقع الإلكترونية لعدد من المطارات الألمانية

أفادت تقارير ألمانية، بتوقف المواقع الإلكترونية لعدد من المطارات الألمانية، بحسب قناة «العربية».

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية أعلنت أمس، تعليق هبوط معظم الطائرات بمطار فرانكفورت الألماني بسبب عطل معلوماتي لدى «لوفتهانزا».

وأعلنت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت، أنه نتيجة لذلك تم تأخير أو إلغاء عدد غير محدد من الرحلات الجوية، موضحة أن أعطالا أصابت أنظمة تسجيل الوصول والصعود الخاصة بالطائرات، مضيفة أن الأمر تسبب في تكدس الطائرات والركاب بمطار فرانكفورت، وقالت المتحدثة إنهم يعملون بشكل مكثف حاليا على إيجاد حل للمشكلة.

بدورها قررت شركة فرابورت إلغاء كل الرحلات المتوجهة إلى مطار فرانكفورت الألماني أو توجيهها لمواقع أخرى بسبب عطل لوفتهانزا.