قناة القاهرة الإخبارية: الجمهورية «نيكي هايلي» تنافس ترامب في «ماراثون الرئاسة»

أعلنت نيكي هايلي، نائبة الحزب الجمهوري، ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، لتصبح بذلك مُنافسة للرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، الذي سبق وأعلن الترشح لنفس السباق.

وقال رامي جبر، مُراسل قناة القاهرة الإخبارية، من واشنطن، إن «الأرض الانتخابية أمام نيكي هايلي مليئة بالصعاب والأشواك، وإنها تستخدم هذه الصعاب بذكاء شديد لمصلحتها».

من القليلات اللاتي ترشحن في انتخابات الحزب الجمهوري

وأضاف «جبر»، في رسالته لقناة القاهرة الإخبارية، أن الصعوبة الأولى أمام هايلي، كونها من النساء القليلات اللاتي رشحن أنفسهن في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المُؤهلة للترشح عن الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، وهو الحزب المعروف بمحافظته.

وفي السابق كانت تظهر المرأة في الحزب كعضو في الكونجرس أو كنائبة للرئيس أو لمرشح الرئاسة في حملته، وربما من المرات القليلة التي تترشح فيها النساء في الجولات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وأشار، إلى أن الأمر الآخر الذي تواجهه «هايلي»، هو أنها من أصول غير بيضاء، وأصول هندية، وتستخدم ذلك بذكاء شديد، وتقول إنه دليل على التنوع والتعددية التي تعيشها الولايات المتحدة.

صعوبات عديدة

وتابع: «الصعوبات الأخرى تتمثل في مرشحين أقوياء، لديهم قاعدة جماهيرية عريضة من أنصار الحزب الجمهوري، على رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي سبق له أن انتقد ترشحها ونيتها للترشح أمام رئيسها، كما وصف نفسه، ولكن بعد ترشحها اليوم، قال إنه لا يمانع في ترشح أي شخص من إدارة ترامب السابقة أمامه في السباق الرئاسي، في تغير لموقفه عمّا كان عليه في السابق».