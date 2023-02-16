قناة القاهرة الإخبارية: نيكي هايلي تطالب بوضع قواعد جديدة للانتخابات الأمريكية

كشف رامي جبر، مُراسل «القاهرة الإخبارية»، من واشنطن، تفاصيل جديدة عن نيكي هايلي، التي أعلنت ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، لافتًا إلى أن الانتخابات أمامها مليئة بالصعاب والأشواك، مشيرًا إلى أنها تستخدم الصعوبات وتطوعها لمصلحتها، خاصة أنها تستبعد فكرة ترشح أي شخص يتعدى سنه الـ75 عاما.

من المرات القليلة التي تترشح فيها نساء لرئاسة الولايات المتحدة

وأوضح «جبر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بيتشو عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المرأة تظهر في الحزب الجمهوري كعضو في الكونجرس أو نائبة للمرشح الرئاسي، موضحا أنها من المرات القليلة التي تترشح فيها نساء لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري.

وأشار إلى أن نيكي هايلي من أصول غير بيضاء لانتسابها لأصول هندية، وتواجه مرشحين أقوياء على رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انتقد ترشحها من قبل كونها تترشح أمام رئيسها، بحسب قوله.

طلبات نيكي هايلي

وأكد رامي جبر أنها هاجمت المرشحين الرئاسيين كبار السن، وطالبت بإجراء اختبار للكفاءة والقدرات العقلية لأي سياسي يترشح للرئاسة ويتخطى عمره 75 عامًا، معتبرة أنه لا يصلح أن يكون هناك رئيس للولايات المتحدة الأمريكية أكبر من هذه السن، لافتً إلى أن بايدن في عامه الـ80 وترامب سيبلغ عامه الـ75 في يوليو المقبل.