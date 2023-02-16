وفد المنطقة الاقتصادية يختتم المناقشات مع مجلس الأعمال المصري الياباني

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، اليوم، عن استمرار اجتماعات ولقاءات وليد جمال الدين رئيس الهيئة والوفد المرافق له مع مجتمع الأعمال الياباني خلال الجولة الترويجية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

التعاون في مشروعات وقطاعات مستهدفة جديدة

وبحث وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سبل التعاون في مشروعات وقطاعات مستهدفة جديدة، وذلك من خلال الاجتماع الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الياباني، حيث عقد الاجتماع بحضور السفير المصري لدى اليابان، محمد أبو بكر، وبرئاسة جون كاروبيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة تويوتا تسوشو، وحضور ممثلي شركات «بيكر آند ماكينزي، وهيتاشي، وماروبيني، وميتسوي، وسوميتومو»، بالإضافة إلى ممثلين من بنك اليابان الدولي، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، وغرفة اليابان وطوكيو للتجارة والصناعة.

مزيد من التعاون في القطاعات الصناعية

وعبر وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مدى تقديره لما حققته الشراكة مع الاستثمارات اليابانية من نجاحات سابقة، وعبر عن تطلعه لمزيد من التعاون في القطاعات الصناعية التي تستهدفها اقتصادية قناة السويس في الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء والصناعات المكملة والمغذية لها، كما أشار إلى أنه يتم إعداد المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية «وادي التكنولوجيا»، لتستقبل الصناعات التكنولوجية والتي تفتح مجالات وفرص جديدة للتعاون، وأوضح أن القطاعات الصناعية المستهدفة أصبحت 21 قطاعًا صناعياً وخدمياً لتتفق مع الاحتياجات العالمية والإقليمية.

عمليات التوسع في الموانئ البحرية

وأبدى الحضور إعجابهم الشديد بالتقدم الذي أحرزته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال البنية التحتية والمرافق وعمليات التوسع في الموانئ البحرية، بالإضافة إلى حزمة الحوافز الاستثمارية المباشرة غير المباشرة والتي تضيف ميزة تنافسية جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأشار مجلس الأعمال الياباني المصري إلى أهمية هذه الحوافز في تعظيم الاستفادة المشتركة للجانبين وتوطيد العلاقات الاقتصادية التي نجحت من قبل في استغلال مميزات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يحقق النفع للجانب الياباني.

التعاون في عدد من المشروعات

الجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة تويوتا تسوشو اليابانية أغسطس الماضي بهدف التعاون في عدد من المشروعات التي تشمل البنية التحتية الجديدة والتطورات المتعلقة بالحياد الكربوني والتي تشمل اللوجستيات والطاقة المتجددة والمياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وإنتاج الأمونيا الخضراء والزرقاء، كما أن تويوتا تسوشو هي أحد الشركاء ضمن تحالف تويوتا تسوشو بولوريه إن واي كيه القائم على تشغيل وإدارة محطة قناة السويس لتداول السيارات «رصيف الرورو»، بميناء بور سعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.