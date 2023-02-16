السجن 15 عاما لمتهم و3 سنوات لآخر في قضية «أحداث فض اعتصام النهضة»

قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، معاقبة متهم في جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، بالسجن لمدة 15 عاما لمتهم، والسجن 3 سنوات لآخر وبراءة الثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

التحقيقات مع المتهمين تكشف التفاصيل

وبعد جلسة تحقيقات مكثفة خضع لها المتهمون أمام النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، وجهت لهم النيابة تهمة تعريض حياة المواطنين للخطر، وتدبير تجمهر الهدف منه تكدير الأمن والسلم العام.

كما جاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين تولوا وألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاوموا عدد من رجال الشرطة الذين كانوا مكلفين بفض تجمهرهم، وقاموا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطعوا الطرق.

وأضافت النيابة العامة، في تحقيقاتها مع المتهمين أنهم قاوموا رجال السُلطة العامة والذين كانوا قائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم الذين ألفوه في محيط ميدان النهضة، وذلك نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميداني رابعة العدوية والنهضة.