النطق بالحكم على 3 متهمين في قضية «أحداث فض اعتصام النهضة».. بعد قليل

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، بالحكم على 3 متهمين في جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».

تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم

وكانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الخميس، 16 فبراير للنطق بالحكم على المتهمين.

المتهمون يواجهون اتهامات بتعريض حياة المواطنين للخطر

وبعد جلسة تحقيقات مكثفة خضع لها المتهمون أمام النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، وجهت لهم النيابة تهمة تعريض حياة المواطنين للخطر، وتدبير تجمهر الهدف منه تكدير الأمن والسلم العام.

مهاجمة أفراد الشرطة

كما جاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين تولوا وألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاوموا عدد من رجال الشرطة الذين كانوا مكلفين بفض تجمهرهم، وقاموا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطعوا الطرق.

وأضافت النيابة العامة، في تحقيقاتها مع المتهمين أنهم قاوموا رجال السُلطة العامة والذين كانوا قائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم الذين ألفوه في محيط ميدان النهضة، وذلك نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميداني رابعة العدوية والنهضة.