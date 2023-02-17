9 أفلام جمعت أنور وجدي وليلى مراد.. بدأت بـ«بنت الريف»

قبل نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، ظهرت الفنانة ليلى مراد التي يمر اليوم ذكرى ميلادها الـ105، على شاشة السينما وحققت نجاحًا كبيرًا وأصبحت واحدة من أشهر نجماتها، وقدمت نحو 27 فيلمًا، ومع منتصف الخمسينيات قررت الاعتزال والاكتفاء بما حققته من نجومية غير مسبوقة.

ذكرى ميلاد ليلى مراد

قدمّت ليلى مراد، مجموعة من الأفلام غالبيتها حملت اسمها الأول «ليلى»، شاركت محمد عبدالوهاب بطولة أولى أفلامها «يحيا الحب»، ومع يوسف وهبي قدمت أفلام «ليلى بنت الريف، ليلى بنت مدارس، في ليلة ممطرة، شادية الوادي، حبيب الروح».

ومع محمد فوزي قدمت قيثارة الفن، فيلمي «المجنونة، ورد الغرام»، ومع يحيى شاهين «خاتم سليمان سيدة القطار، ضربة القدر»، ومع حسين صدقي «شاطئ الغرام، آدم وحواء، ليلى، ليلى في الظلام».

9 أفلام جمعت ليلى مراد وأنور وجدي

ومع أنور وجدي، جمعتهما قصة حب أثمرت عن الزواج عدة سنوات حتى وقع الانفصال بينهما، وقدما سويًا نحو 9 أفلام أبرزها «الهوى والشباب، ليلى بنت الريف، غزل البنات، عنبر، قلبي دليلي، بنت الأكابر، حبيب الروح، ليلى بنت الأغنياء، ليلى بنت الفقراء».

بدأ التعاون الفني بين ليلى مراد وأنور وجدي، عام 1941 من خلال فيلم «ليلى بنت الريف» من إخراج توجو مزراحي، وانتهى بفيلم «ليلى بنت الأكابر» عام 1953 إخراج أنور وجدي.