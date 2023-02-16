غلق وتشميع 13 منشأة طبية مخالفة في كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مكبرة، في إطار تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

المرور على 124 منشأة طبية

ومرت الحملة، على 124 منشأة طبية وذلك بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

إغلاق 13 منشأة طبية مخالفة

وأسفرت الحملة، عن إغلاق 13 منشأة طبية مخالفة تُدار دون ترخيص في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وتشميعها بالشمع الأحمر، كما سيتم استصدار 48 قرار إغلاق لمنشآت طبية أخري مخالفة، بإشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومنسق الحملات عمرو قنديل، وبمشاركة الدكتور أحمد الجمل، والدكتورة رنا السعيد.

استمرار الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية

تأتي هذه الحملات، لمتابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، في نطاق محافظة كفر الشيخ، ودورها في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.