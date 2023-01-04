غلق 5 منشآت طبية بدون ترخيص في كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة في إطار تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمنشآت المخالفة.

المرور على 138 منشأة طبية

ومرت الحملة على 138 منشأة طبية، بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل تحاليل طبية، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

إغلاق 5 منشآت طبية مخالفة

وأسفرت الحملة، عن إغلاق 5 منشآت طبية مخالفة تُدار دون ترخيص في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وتشميعها بالشمع الأحمر، ومن المقرر استصدار 20 قرار إغلاق للمنشآت المخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية، بإشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومنسقي الحملات الدكتورة سارة الجندي، والدكتورة أريج طه.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه في وقت سابق، بضرورة شن الحملات على المنشآت الصحية والطبية، لضبط المخالفين منها، بنطاق المحافظة، حفاظا على صحة المواطنين، مشددا على التصدي بكل قوة لمن يُخالف القانون بشأن صحة المواطنين.