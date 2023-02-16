تقديم الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين في زاوية بلتان بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية والقيادات السياسية بمحافظة القليوبية من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «الغندور والخولي»، في زاوية بلتان مركز طوخ بالقليوبية الذي راح ضحيتها شاب من عائلة الغندور.

تفاصيل مقتل سائق توك توك في مشاجرة بطوخ

شهدت مراسم تقديم الكفن والصلح حضور القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية بالمحافظة حيث تعود أحداث الواقعة إلى أقل من عام عندما لقى «حسن.إ.ف»، 19 عاما، سائق توك توك مصرعه من «أحمد.ا» المتهم في تلك الواقعة وبعد تدخل لجان المصالحات تكللت المساعى بالصلح، وحضر مراسم الصلح أحمد بدوي وأسامة فتحي أعضاء مجلس النواب ومصطفى النفيلي عضو مجلس الشيوخ وأبناء العائلتين وأهالي القرية والمركز.

شهد الصلح في بدايته تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم وإلقاء خطبة من مندوب مديرية أوقاف القليوبية، وجرى تقديم الكفن والعفو والصلح بين العائلتين.

جهود الصلح بين عائلتي المتهم والمجني عليه

قال النائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال كلمته في مراسم الصلح إن أبناء القرية لابد من السعي لإنهاء الخلافات بينهما، معلقا: «علينا أن نبكر حتى لا يصل الشيطان لطرفي الخلاف وفي النهاية كلنا إخوة».

وأشار إلى أن هذا الخلاف إنذار حتى ينجو الجميع من فتن الشيطان ونكون جميعا على قلب رجل واحد ويد واحدة من أجل لم الشمل، والقضاء على أي خلافات ليعُم السلم الاجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذي يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع في أجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة، وعلى قلب رجل واحد لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات في مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والاستقرار بسواعد المخلصين الأوفياء.

ومن جانبه أضاف النائب مصطفى النفيلي، عضو مجلس الشيوخ في كلمته أن قرية زاوية بلتان من القرى الهادئة ويسود الود والحب بين جميع الأطراف وهم في ترابط مستمر ونادرا حدوث مثل تلك الوقائع في القرية، مشيرًا إلى أن اللجنة اجتهدت حتى جرى إنهاء الصلح والتراضي بتقديم الكفن.