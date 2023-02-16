الفنان أحمد كامل يطرح أغاني ألبوم «بعد منتصف الليل» اليوم

روّج الفنان أحمد كامل، لأول ألبوماته الغنائية، والذي يطرحه اليوم، ويحمل اسم «بعد منتصف الليل»، ويضم خمس أغنيات متنوعة ومختلفة، وتصدر كل أغنية فيه كل ساعة على التوالي.

ونشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الفيديوهات لأغنية «رهان قديم»، وأغنية «بعد الكلام»، خلال التسجيل في الاستوديو وفي جلسة مع أحد أصدقائه.

تفاصيل ألبوم «بعد منتصف الليل»

ألبوم «بعد منتصف الليل» من إنتاج شركة جاما ميوزيك للمنتج محمد جابر والمنتج المنفذ مصطفى جابر، ويضم أغنيات «يابا» كلمات مصطفى ناصر وأحمد كامل وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق.

يلحن أغاني الألبوم

كما يضم الألبوم أغنيات مثل «بعد الكلام» كلمات وألحان وتوزيع موسيقى خالد عصام، و«شيء غيرك» كلمات وألحان أحمد كامل وخالد عصام وتوزيع موسيقي إسلام الأزرق، ورهان قديم كلمات مصطفى ناصر وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقي إسلام الأزرق، وأغنية في الوقت المناسب كلمات أحمد كامل ومصطفى ناصر وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقي إسلام الأزرق.