مبادرة شاب بالإسكندرية لبيع الملابس بأسعار مخفضة.. القطعة تبدأ بـ25 جنيها

«من حق البسطاء أن يرتدون ملابس متميزة بأسعار مناسبه».. شعار مبادرة حسني علي الشريري، لبيع الملابس بأسعار مخفضة في محله الخاص بالإسكندرية، كمبادرة فردية على أمل نشرها بين المحلات والتجار في مختلف المحافظات، وبدأ في عرض ملابس بأسعار مخفضة تتراوح سعر القطعة من 25 جنيها حتى 100 جنيه.

ملابس لجميع الفئات بأسعار مخفضة

شجعت المبادرة التجار على تقليل نسبة الربح حتى يستطيع البسطاء شراء مستلزماتهم من الملابس سواء للأطفال أو السيدات أو الرجال، وفقًا لـ«الشريري» تاجر ملابس بالعجمي في الإسكندرية لـ«الوطن»، قائلاً: «لازم نحس ببعض مفيش حد هيخسر في حالة تقليل المكسب بل على العكس البيع أكثر يحقق ربح أعلى، ويوجد بمحله موديلات مختلفة بخامات جيدة وكثيرون لا يصدقون الأسعار كونها أقل من السوق بشكل كبير جداً».

من 25 إلى 100 جنيه

أسعار الملابس داخل المبادرة تبدأ من 25 جنيها لأي قطعة ملابس رجالي أو حريمي أو أطفال وأعلى سعر لا تتجاوز 100 جنيه، إلا أن «البدلة الرجالي» هي أغلى منتج ويصل سعرها كاملة من 200 وحتى 250جنيها، في حين أن باقي المنتجات المعروضة لا تتخطى الأسعار المعلنة أمام المواطنين على باب المحل، وجميع المنتجات هي نفسها ما تباع بأسعار مضاعفة عن ذلك عدة مرات.

المبادرة مستمرة وليست أوكازيون

أسعار المبادرة لا علاقة لها بأوكازيون الشتاء بل هي مستمرة ودائمة حيث يوجد بالمعروضات ملابس صيفية، وفقا لـ«الشريري»، الذي أوضح أن سبب خفض الأسعار بهذا الشكل يرجع إلي التعامل مع المصانع مباشرة والمستوردين الرئيسيين، وهو ما يقلل عدة مراحل الوسطاء وبالتالي يقلل الأسعار بشكل كبير، فضلاً عن أنه وضع هامش بسيط للربح لطفاً بالبسطاء حتى يستطيعون شراء ما يريدون لهم ولأولادهم: «أتمنى المبادرة تنتشر.. من حق البسطاء شراء الملابس بأسعار تناسبهم في كل مكان».