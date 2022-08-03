«دوري في دولابك».. مبادرة لمواجهة التغيرات المناخية بإعادة استخدام الملابس

انطلقت بالمنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة السويس، مبادرة وورشة عمل بعنوان «دوري في دولابك»، شاركت فيها مجموعة من السيدات وناشطات حماية البيئة بالمحافظة، استهدفت الورشة تفعيل دور المرأة في توفير الموارد الطبيعية بإعادة استخدام الأقمشة والمنتجات الجلدية المهملة، بعد إعادة تعديل تصميماتها، وابتكار تصميمات جديدة من الجينز والشيفون، لعمل منتجات جديدة من الحقائب والبلوزات وغيرها.

تدوير الملابس لمواجهة التغيرات المناخية

وتُعد فكرة إعادة تدوير الملابس، من الأفكار العملية والاقتصادية المفيدة لكلّ أفراد المجتمع، حيث يعاني أغلب الأشخاص من مشكلة تكدس الملابس القديمة دون الاستفادة منها، ويمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال إعادة تدوير هذه الملابس بطرق سهلة وممتعة، والحصول على قطع ملابس جديدة، دون صرف الكثير من المال، ولا يحتاج ذلك إلّا لبعض المهارة والمواد البسيطة، كما تحقق هذه الفكرة أهدافا بيئية مهمة ومناخية، منها توفير المواد الخام، وما يستلزمه إنتاجها من مياه وطاقة ونقل حيث يزيد إنتاج كل قطعة ملابس جديدة إنتاج غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحترار العالمي.

ميثاق شرف لمواجهة التغيرات المناخية

كما ناقشت المشاركات ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، والذي يستهدف جمع مليون توقيع على ميثاق التغيرات المناخية لعرضه بمؤتمر المناخ، حيث تم عرض بنود الميثاق، ومن بينها: «لن ألوث مياه النهر، لن أسرف في استخدام المياه، لن أقطع شجرة وسأحافظ على كل نبات وسأبذل جهدي لزيادة عدد الأشجار، لن ألقي ولن أحرق نفاياتي، ولن أستخدم أكثر من حاجتي، سأشارك في إقناع المحيطين بفكرة المناخ والاستهلاك المستدام».