خطوات استخراج كعب عمل للتقدم للوظائف الخالية.. 7 مستندات مطلوبة

بمجرد حصول الخريجين على شهادة المؤهل الدراسي، يبحث كثير منهم عن وظائف خالية في المؤسسات والهيئات والشركات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، وبمجرد أن يتم قبول المتقدم لتلك الوظائف، تبدأ رحلة استخراج جميع المستندات المطلوبة لإتمام التعيين، وأهمها «كعب العمل» الذي يتم استخراجه من مكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة.

وتهتم بوابة «الوطن»، على مدار الساعة، بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك توضح من خلال هذا التقرير خطوات ومستندات استخراج كعب العمل من مكتب العمل، وفق دليل الخدمات العامة، كالتالي:

خطوات استخراج كعب العمل للراغبين في الحصول على وظيفة

- يقوم الراغب في استخراج كعب العمل الخاص به بالتوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.

- ثم يقوم الراغب في الحصول على كعب العمل بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.

- ثم ينتظر مقدم الطلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل من القوى العاملة

- أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.

- مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.

- أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه.

- أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.

- الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.

- شهادة خبرة إن وجدت.

7- شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حال العمل في غير التخصص الدراسي).