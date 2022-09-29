مواعيد مكتب العمل بمحافظات القاهرة والجيزة.. 4 خدمات أمام المواطنين

تزداد عمليات البحث اليومية عن مواعيد مكتب العمل في المحافظات المختلفة من إنهاء الخدمات الكثيرة التي يقدمها مكتب العمل يوميًا، لجميع المواطنين من مختلف الفئات، من خلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، مواعيد مكتب العمل وأماكنها في عدد من أحياء محافظة القاهرة الكبرى، وفقا لمواد قوانين العمل والخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ولوائح مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

مواعيد مكتب العمل

يبدأ مكتب العمل مواعيد العمل يوميا، بداية من الثامنة ونصف صباحا حتى الثالثة عصرا، في جميع فروعه، لمدة 6 أيام أسبوعيًا من السبت حتى الخميس، والجمعة إجازة أسبوعية للمكتب.

عناوين مكتب العمل بالقاهرة والجيزة

مكتب عمل حى السيدة زينب: وهو موجود فى شارع السروجي السيدة زينب

مكتب عمل حى الشرابية: يوجد بحي الشرابية، بمنطقة العزب، بالقاهرة.

مكتب عمل مدينة الشيخ زايد: بحي الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

مكتب عمل بحى الوايلى: 58 شارع العباسية.

مكتب عمل حى المقطم: منطقة كوم غراب، الكردي،.

مكتب عمل مدينة نصر: يقع بمنطقة مساكن المهندسين بمدينة نصر بالقاهرة.

مكتب عمل أبو النمرس: بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

مكتب عمل أطفيح: بمنطقة أطفيح بمحافظة الجيزة.

مكتب عمل حى الأزبكية: في 183 التحرير، عابدين، محافظة القاهرة.

مكتب عمل البدرشين: منطقة ناهيا بمديرية بولاق الدكرور بالجيزة.

مكتب عمل الحوامدية: طريق أسوان الزراعي بمنطقة الحوامدية، محافظة الجيزة.

مكتب عمل الخانكة: شارع محمد صلاح، مديرية الخانكة، بمحافظة القليوبية.

مكتب عمل الدقي: شارع السوادين، بحي بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة.

مكتب عمل الزاوية الحمراء: منشية الجمل، حي الزاوية الحمراء بالقاهرة.

مكتب عمل الزيتون: حي حلمية الزيتون في القاهرة.

مكتب عمل الساحل: 5 شارع محمد الخلوفي، منطقة الساحل بالقاهرة.

الخدمات التي يقدمها مكتب العمل

- استخراج كعب العمل.

- استخراج تصاريح عمل لغير مصريين.

- توثيق للعقود لتوظيف المصريين في الخارج.

- استخراج أوراق مزاولة مهنة .