شاب يترك المصارعة ويعمل مصورا فوتوغرافيا: أمي شجعتني على ممارسة هوايتي

ترك لعبة المصارعة التي تدرب عليها منذ صغره والتحق في كلية التربية الرياضية حُباً فيها، ليتجه إلى التصوير الفوتوغرافي، ويوثق بعدسته أجمل اللحظات السعيدة لزبائنه الذين أصبحوا يطلبونه بالاسم في مناسباتهم المختلفة.

المصور الشاب محمد حسن فودة، صاحب الـ25 عاما، ابن محافظة كفر الشيخ، بدأ رحلته مع التصوير في عام 2017، وعقب تخرجه في كلية التربية الرياضية عام 2019، قرّر فتح أستوديو خاص به من أجل تنمية موهبته وكسب قوت يومه.

ترك لعبة المصارعة بعد الإصابة

«كنت بتمرن مصارعة من صغري وكنت بحبها جدا لحد ما جالي إصابة في ضهري وكنت دخلت مجال التصوير فأعطيته وقتي كله، وحكايتي معاه بدأت في عام 2017 اشتغلت في أستوديو لمدة 7 شهور، وبعد كده قرّرت أجيب كاميرا واشتغل بيها»، بهذه الكلمات بدأ محمد فودة، حديثه لـ«الوطن».

بدأ بتصوير زملائه في الكلية

وتابع «فودة»: «في بداية الأمر ماكنتش معروف أوي بس بعد فترة الناس بدأت تعرفني وبدأ يبقي ليّ زبون وناس بتطلبني بالاسم وكان بيستغربوا جداً إني خريج تربية رياضية ومصور لأن الدراسة مالهاش علاقة بشغل التصوير خالص، بس كنت دايماً في الكلية بصور زمايلي وكنت بصور حاجة اسمها العروض الرياضية وكانت بتكون مقامة في الإسكندرية، وكنت في اللجنة الإعلامية في اتحاد طلاب الكلية، ولما اتخرجت كنت بقا ليا اسم في مجال التصوير فحبيت أكمل بقا في التصوير».

تعلّم من خلال فيديوهات «اليوتيوب»

تعلّم «فودة» من خلال فيديوهات «اليوتيوب» وبدأ تطوير نفسه بنفسه وفقاً له: «علمت نفسي من خلال فيديوهات على اليوتيوب، وكنت كل فترة بطور من أدائي، واشتري معدات أحدث من إللي كانت معايا، وأخدت بردو كورسات أونلاين عن التصوير والمونتاج، وغيره من أساسيات التصوير».

أبرز الصعوبات التي واجهها «فودة»

واجه «فودة» صعوبات في بداية تعلمه التصوير الفوتوغرافي من أجل الحصول على معلومة صحيحة تفيده في عمله: «في صعوبات واجهتني في البداية وهي إني كان لازم أتعلم كويس علشان أكون قد المسؤولية، وعانيت كتير عشان أحصل على معلومة صح من حد، بس كنت دايماً بلاقي مواقف دعم من ناس كتير وبيشجعوني وأمي كانت أكتر واحدة بتشجعني وبتدعمني».

أساسيات في المصور الفوتوغرافي

عِدة أساسيات لا بد أن تتوافر في المصور الفوتوغرافي بحسب «فودة»: «في أساسيات لازم تكون موجودة عند المصور وهي أن يكون لماح وبيعرف يشوف الزوايا الحلوة، ولازم المصور يكون وقته مظبوط جداً لأن أي تأخير ممكن يسبب له مشكلة في الشغل، وكمان لازم يكون المصور باله رايق ويكون ذهنه صافي وحاضر، ومفيش حاجة شاغلة تفكيره غير الشغل إللي قدامه»، مشيراً إلى أنه يحلم بأن يصل إلى مستوى أفضل في التصوير مما هو عليه الآن، وأن يكون له اسم بين كبار المصورين في مصر.