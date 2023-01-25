شهاب أشرف مصور فوتوغرافي وصل للعالمية بعمر الشباب: حصدت 6 جوائز وأحضر مهرجانات

منذ نعومة أظافره، عشق شهاب أشرف عمر، التصوير وأحبه باستخدام هاتفه المحمول، حيث كان يلتقط كل ما يراه من مناظر طبيعية ومواقف حية، وخلال فترة دراسته، شارك في إحدى الجمعيات المالية مع أصدقائه، واشترى منها كاميرا، ليبدأ رحلة العمل كمصور فوتوجرافر، ومنها إلى العالمية، فأصبح مصورًا العديد من النجوم ونال الكثير من الجوائز.

تصوير لقطات درامية

يبلغ «شهاب» من العمر 21 عامًا، وبدأ في اقتحام مجال التصوير منذ سنوات، في البداية كان يقوم بتصوير أصدقائه ومعارفه «سيشن» باستخدام كاميرته، بالإضافة إلى تصويره لقطات مختلفة ودرامية من الشارع، تثير انتشارا وتفاعلا، يحكي لـ«الوطن»: «بدأت أتعلم حاجات جديدة ومختلفة في التصوير، وطبقتها في تصوير السيشنات واللقطات، وهي دي اللي شهرتني».

نشر الصور في وسائل التواصل الاجتماعي

بدأ «شهاب» في إطلاق صحفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أعماله، والتي حقق من خلالها انتشارًا واسعًا: «بدأت أحضر مؤتمرات وإيفنتات ومن هنا بدأ الفنانين تعرفني لأنهم أعجبوا بتصويري وشغلي لأن في بعض الحفلات اللي حضرتها كنت بصورهم».

رغم عمره الصغير استطاع شهاب أشرف تحقيق تقدم في مجال التصوير الفوتوجرافي، وتواصل معه العديد من الفنانين لالتقاط جلسة تصوير «سيشن» لهم، وكان أول من استقبل الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني: «بدأت اتواصل مع فنانين كتير وأصور لهم»، وشارك «شهاب» في العديد من المسابقات، ووصلت عدد الجوائز التي حصل عليها إلى 6 جوائز، حيث شارك في مسابقة ومهرجان «Jewel» ومهرجان «miss makeup»: «سعيد جدا بمشاركاتي في المهرجانات وتكريمي، وبحاول أطور من نفسي الفترة دي أكتر عشان أوصل للعالمية».