اللحظات الأخيرة في حياة عريس الدقهلية وحماته.. «الخطوبة بقت سرادق عزاء»

ليلة حزينة عاشتها قرية طنبول الكبرى في الدقهلية، بعد وفاة عريس وحماته ليلة الخطوبة وأن مكان الخطوبة تحول سرادق للعزاء، وبحسب تحقيقات النيابة العامة مساء أمس، أنهما ماتا سويًا في لحظات متقاربة، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد سائق الميكروباص واصطدم بعامود الإنارة قبل السقوط في ترعة البوهية بالسنبلاوين.

سلك مكشوف السبب

وأفادت التحقيقات أن العريس صعقه التيار الكهربائي لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال عندما حاول إنقاذ حماته من الغرق بعد سقوط سيارة ميكروباص كانت تقلها مع عدد من أسرتها في ترعة البوهية بالسنبلاوين بعد اصطدامها بعامود إنارة على حافة الطريق سقطت منه أسلاك الكهرباء ولامس العريس سلكًا مكشوفًا بقدميه فمات في الحال.

المسافة بين عريس الدقهلية وحماته 3 أمتار

عاينت النيابة العامة مكان حادث وفاة عريس الدقهلية محمد سليمان 26 سنة وحماته نبيلة إبراهيم 39 سنة، وتبين أن المسافة التي فصلت بين وفاة كل منهما لا تزيد عن 3 أمتار، وأن العريس مات عندما نزل من سيارة ملاكي كانت يستقلها مع العروس وقت أن شاهد سيارة ميكروباص كانت تقل حماته وعدد من أسرتيهما سقطت في الترعة، وأن قدميه لامست الأسلاك الكهربائية المكشوفة خلال انشغاله بمحاولة انقاذ حماته من الغرق.

العريس مات قبل نزوله الترعة لإنقاذ حماته

استمرت معاينة النيابة العامة 30 دقيقة لمكان حادث وفاة عريس الدقهلية وحماته وأنهما كانا في الطريق لشراء شبكة العروس، واستمعت النيابة العامة لأقوال عددا من شهود العيان على الحادث الذين أقروا أنهم كانوا يحاولون إنقاذ ركاب الميكروباص بعد كسر زجاجها واستخراج الركاب منها واحدًا تلو الآخر لكن حماة العريس ماتت بسبب ابتلاعها كمية من الماء كبيرة عقب سقوط السيارة بينما مات العريس في الحال قبل نزوله إلى الترعة وماتا سويًا في لحظات متقاربة.

تشريح جثماني عريس الدقهلية وحماته

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني عريس الدقهلية وحماته لبيان أسباب وفاتهما رسميًا، كما كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت لجنة فنية من الكهرباء لإعادة إصلاح عامود الإنارة وتقدير التلفيات في عامود الإنارة والسيارة الميكروباص.