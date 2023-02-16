عريس الدقهلية حاول إنقاذ المعازيم فصعقته الكهرباء.. مات هو وحماته

وقع حادث مروع اليوم في مركز السنبلاوين الدقهلية لقي فيه عريس وحماته مصرعهما وأصيب 9 آخرين حال توجههم لشراء الشبكة، فاصطدمت سيارة ميكروباص بعمود إنارة على جانب الطريق وسقطت في ترعة البوهية وبها أم العروسة والمعازيم.

وفاة عريس وحماته

لكن السيارة الملاكي التي كان يستقلها العريس توقفت في محاولة لإنقاذ المصابين لكن الكهرباء صعقته وتوفي في الحال.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وفاة كل من العريس ويدعى محمد سليمان، 26 عاما، وحماته نبيلة إبراهيم 39 عاما، وأصيب 9 آخرين، مقيمون بقرية طنبول الكبرى مركز السنبلاوين، بعد سقوط الميكروباص بمياه ترعة البوهية في المنطقة الواقعة بين مدينة السنبلاوين وقرية السلام، ونقلهم إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين المركزي، لحين الانتهاء من الإجراءات وتسليمهم لذويهم.

قصة شهامة عريس الدقهلية في محاولة إنقاذ المعازيم

وقال مصطفى الشوربجي، أحد أقارب العريس، إن العريس الشهم كان في حالة من السعادة وتوجه بصحبة أهله وأصدقائه لشراء شبكة العروسة من محل ذهب، واستقل هو وخطيبته سيارة ملاكي، وباقي الأهل في سيارة ميكروباص، التي اصطدمت بعمود إنارة على الطريق، وسقطت في مياه ترعة البوهية.

لحظة صعق العريس بالكهرباء

وأضاف «الشوربجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العريس فور رؤيته للحادث توقف بالسيارة الملاكي، وهرع إلى الترعة لينقذ من بالسيارة، إلا أن سقوط عمود الإنارة وأسلاك الكهرباء على الأرض صعقته ومات في الحال متأثرا بالصعق الكهربائي.

وأشار إلى أن الأهالي تجمعوا وأخرجوا المصابين وتبين وفاة أم العروسة، وأصيب 9 آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام لعلاجهم.

وفور علم أهالي قرية طنبول الكبرى بالحادث انتقل عدد كبير من الأهالي إلى مستشفى السنبلاوين العام وسط حالة من الحزن الشديد، وفقد والد العريس الوعي، فيما دخل أصدقاء وأقارب العريس في نوبة من البكاء الهستيري أمام المستشفى.

إصابة 9 في حادث عريس الدقهلية حالة اثنين خطيرة

وقال مصدر طبي لـ «الوطن»، إن المستشفى أجرت الفحوصات الطبية للمصابين، وحالتهم كسور واشتباه نزيف بالمخ وحالة اثني من المصابين خطيرة، وجاري استكمال العلاج وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.