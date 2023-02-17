ضبط 62 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 50101 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (311) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (334) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (131,581 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (39,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,873 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,935 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,120 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,455 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (678جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (580 جرام).

عدد (9468) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (62 قطعة سلاح نارى بحوزة 51 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(2) بندقية آلية .

(2) بندقية خرطوش.

(6) مسدسات.

(52) فرد محلى.

(61) طلقة مختلفة الأعيرة .

(5) خزينة متنوعة .

ضبط (219) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (50101) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(194) حكم جناية.

(16590) حكم حبس جزئى.

(3008) حكم حبس مستأنف.

(23249) حكم غرامة.

(7060) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (20) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (201) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (16417) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.