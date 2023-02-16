«الداخلية»: ضبط سائق سيارة لقيامه بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها

تمكن أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة، لطمسه اللوحات المعدنية الخاصة بها، والسير في شوارع القاهرة، وذلك عقب رصد أجهزة الوزارة، تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام قائد إحدى السيارات بطمس أرقام لوحاتها.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه بالفحص تبين أن السيارة المشار إليها ملك «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة القسم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.