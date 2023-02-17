القبض على تشكيل عصابي اقتحم مصنعا بالإسماعيلية تحت تهديد السلاح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة بأحد المصانع بالإسماعيلية وضبط مرتكبى الواقعة

تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية بسرقة مبلغ مالى من داخل خزينة بأحد المصانع الكائنة بدائرة المركز والتعدى على عاملين بالمصنع وإصابتهما.

بالإنتقال وسؤال المجنى عليهما قررا أنهما فوجئا بدلوف (5 مجهولين ( 2 ) منهم يحملان أسلحة نارية) داخل المصنع وتعدوا عليهما بالضرب فأحدثوا إصابتهما وقاموا بتقييدهما وفتح الخزينة وسرقة (مبلغ مالى) من داخلها ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش - فرد محلى - سلاح أبيض - جزء من المبلغ المستولى عليه) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة مُستخدمين الأسلحة المضبوطة وقيامهم بإنفاق باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.