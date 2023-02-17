اعترافات عصابة سرقة الأسلاك من كبائن الكهرباء بالخليفة: «بتتباع خردة»

«بنسرق أسلاك الكهرباء من أجهزة المقاومة الموجودة في كبائن الكهرباء في الشوارع، عشان بتجيب فلوس حلوة لما نبيعها لتاجر خردة»، بهذه الكلمات بدأ المتهمون بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة الأسلاك النحاسية من كبائن الكهرباء بالخليفة اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهم من جانب الأجهزة الأمنية.

طريقة سرقة الأسلاك النحاسية

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهما: «نستقب تروسيكلا دون أرقام بعد تجهيز الأدوات المستخدمة في سرقة الأسلاك وبينها منشار حديدي»، وأوضح أنهم يضعون الأسلاك المسروقة داخل التروسيكل ويقومون بتغطيتها حتى لا ينكشف أمرهم.

بيع الأسلاك المسروقة

وتابع المتهم خلال جلسة التحقيق: «نبيع الأسلاك خردة»، وأشار المتهم إلى أنهم لجأوا إلى السرقة بسبب حاجتهم للمال للمال، ولم يتوقعوا أن ينكشف أمرهما.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية صباح أمس الخميس القبض على المتهمين أثناء استقلالهما تروسيكل محمل بـ 2 متر من الأسلاك النحاسية وأجهزة مقاومة.

حبس المتهمين

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس شخصين لتكوينهما تشكيلا عصابياً لسرقة الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة في كبائن الكهرباء في شوارع منطقة الخليفة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية المنتظرة

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين بسرقة الأسلاك النحاسية من كبائن الكهرباء في منطقة الخليفة بالقاهرة، يقول المحامي محمد ثابت إن المتهمين يخضعان لما نصا عليه المادتان 317 و318 من قانون العقوبات، حيث ستصل عقوبتهما إلى الحبس، بسبب عدم اقتران السرقة بظرف مشدد.