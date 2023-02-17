«القومي للحوكمة» ينظم برنامجا تدريبيا لطلبة الدراسات العليا الأفارقة

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامجا تدريبيا مكثفا لطلبة الدراسات العليا الأفارقة المقيدين بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والقيادات الإدارية بمكتب التعاون الدولي بالجامعة.

مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في إفريقيا

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج يمثل الدفعة الثانية بعد النجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى والتي قدمت لموظفي الإدارات المحلية بالدول الأفريقية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر الماضي باللغتين العربية والانجليزية عبر منصة زووم وبمشاركة 10 من ذوي القدرات الخاصة من مصر، مضيفة أنه تم الاتفاق على تقديم النسخة الثانية من البرنامج التدريبي بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بعنوان «مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في إفريقيا».

تعريف المتدربين بأهمية مؤشرات قياس الأداء وإدارة الأداء

وصرحت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي وإدارة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا «تنمية»، أن البرنامج الذي تم تقديمه للطلاب من 11 دولة أفريقية يهدف إلى تعريف المتدربين بأهمية مؤشرات قياس الأداء وإدارة الأداء، تحديد الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء، أنواع مؤشرات قياس الأداء، ومصادر اختيار مؤشرات قياس الأداء.

مجموعتان صباحية ومسائية لضمان التفاعل والمشاركة

يشار إلى أن البرنامج تم تقديمه من خلال مجموعتين صباحية ومسائية لضمان التفاعل والمشاركة في التدريبات الجماعية أثناء التدريب، ويتمتع طلاب الدراسات العليا المشاركين في التدريب بخلفيات علمية متنوعة من أهمها علوم الفضاء وتطبيقات العلوم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والبتروكيماويات، والطاقة، ويمثلون دول غانا، نيجيريا، اوغندا، كينيا، مالاوي، ومصر، وجنوب السودان، وسيراليون، وزمبابوي، ورواندا، وتنزانيا.