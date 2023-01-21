ندوات توعية «القومي للحوكمة» للعاملين بهيئة قضايا الدولة ومركز بحوث العيون

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد من ندوات التوعية للتعريف بمفاهيم الحوكمة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للعاملين بهيئة قضايا الدولة ومركز بحوث العيون.

حاضر في الندوات نادر نور الدين، مدير وحدة التواصل والتوعية، ورضوى محسن، نائب مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد.

«شريف»: الندوات توعية وتكامل وشراكة بين كافة الأطراف

أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي لـ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مجموعة الندوات تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمعهد الخاصة بالتوعية والتكامل والشراكة بين كافة الأطراف للنشر والتعريف بمفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة اتساقاً مع «رؤية مصر 2030».

استعراض أهداف التنمية المستدامة

وخلال الندوات تم استعراض أهداف التنمية المستدامة وأسباب وضع رؤية مصر 2030، والأطراف المشاركة بها، وأهميتها ومحاورها، بالإضافة إلى التعرف على أسباب تطوير الاستراتيجية، ووضع مصر في تقرير التنمية المستدامة 2020.

كما تناولت الندوات التعرف على مفهوم الحوكمة وتعريفاتها ونشأتها والمبادئ الحاكمة لها، وكيفية مكافحة الفساد الإداري وجهود مصر في مكافحة الفساد، فضلا عن التعرف على أداء مصر في المؤشرات الدولية المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد، وعلاقة الحوكمة بالتنمية المستدامة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.