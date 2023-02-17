القبض على لصوص سرقة الهواتف المحمولة في مصر القديمة والموسكي
11:23 ص | الجمعة 17 فبراير 2023
وزارة الداخلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بارتكاب 5 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب الخطف، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وضبطت كل المسروقات المستولى عليها لدى شخصين.
ضبط مسجل خطر
كما ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب «المغافلة»، بدائرة قسم شرطة الموسكي، وضبطت كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، واتخذت الإجراءات القانونية.