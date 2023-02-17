رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: القبض على 25 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:37 ص | الجمعة 17 فبراير 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية، ضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 25 متهم

لعدد 13 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (2635) حكم قضائى متنوع.

ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

«الداخلية»: زيادة أعداد «شوادر كلنا واحد» لتخفيف الأعباء عن المواطنين

«الداخلية»: ضبط 163 قطعة سلاح ناري و330 قضية مخدرات 

«الداخلية»: ضبط سائق سيارة لقيامه بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بها
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع