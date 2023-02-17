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ضبط شخص بحوزته عملات أجنبية ومحلية بقصد الإتجار في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:31 ص | الجمعة 17 فبراير 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب كشك، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي متخذاً من محل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وحسب بيان وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالكشك ملكه وبحوزته مبالغ عملات أجنبية ومحلية وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع