أمين عام الأمم المتحدة أمام القمة الأفريقية: القارة السمراء مهيأة للتقدم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الاتحاد الأفريقي يتخذ الخطوات كبيرة من أجل تحقيق التنمية في القارة الأفريقية.

وأكد جوتيريش خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ 36 لقمة الاتحاد الأفريقي، أن القارة الأفريقية مهيأة للتقدم.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن القارة الأفريقية زاخرة بالموارد الطبيعية ومميزاتها الكبيرة والمتمثلة في شعوبها التي تمثل الثقافات واللغات المتنوعة.

وأضاف أن العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أصبحت أقوى من ذي قبل، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشعوب الأفريقية تتحمل أكبر وطأة من الأزمات التي ضربت العالم مؤخرا.

وأوضح أن القارة الأفريقية تحتاج إلى العمل الاقتصادي، مبينا في الوقت ذاته أن أفريقيا غنية بالإمكانات ولكنها ليست غنية بالدعم العالمي.