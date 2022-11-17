جوتيريش: يجب إعطاء مليار دولار للدول النامية وتوفير الدعم لها

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس، إن العالم في وقت حساس من المفاوضات، داعيا الدول الكبرى بضرورة تقديم الدعم للدول النامية، بحسب قناة العربية السعودية.

ضرورة توفير دعم للدول النامية

أضاف الأمين العام للأمم المتحدة: «أدعو كل الأطراف للعمل على تعويض الدول النامية من خسائر تغير المناخ، ومساعدتها على تخطي الأزمة، ويجب إعطاء مليار دولار للدول النامية، وتوفير الدعم لها، لتخطي أضرار وخسائر تغير المناخ».