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تحرير 1792 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
11:27 ص | السبت 18 فبراير 2023
الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني

تمكّنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 1792 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات، خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 546 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 55 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.

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بقلم محمد بركات و إسراء عبد العزيز