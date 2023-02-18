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ضبط شخص بالجيزة غسـل 20 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:09 م | السبت 18 فبراير 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمكن المتهم من تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط المؤثم عن طريق (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات) وكذا إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه المشار إليه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك بقيمة 20 مليون جنيه.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع