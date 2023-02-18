يوم ثقافي لأطفال المناطق الآمنة بديلة العشوائيات بالسيدة زينب «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فعاليات اليوم الثقافي الفني لأطفال المناطق الآمنة البديلة للعشوائيات».

وجاء في التقرير، أن أجمل فرحة هي فرحة الأطفال المرسومة بلعبة، خاصة عندما تكون مرتبطة بمهاراتهم، لاسيما عندما يكونوا من أبناء المناطق الآمنة والبديلة للعشوائيات، التي وفرت لهم الدولة سكنا يليق بهم، وبيئة ثقافية وفنية تعمل على بناء الإنسان وتبني جيلا يمكنه بناء مصر المستقبل.

اكتشاف ودعم الموهوبين في المناطق الآمنة

في الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب، جرى تنظيم انشطة ثقافية وفنية وورش تدريبية وحكي، ضمن برنامج وزارة الثقافة التي أعدته لرفع الوعي الثقافي لأبناء المناطق الآمنة البديلة للعشوائيات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم برامج بناء الإنسان ودعم واكتشاف رعاية الموهوبين من أبناء المناطق الآمنة.

ورش تعليمية مثل صناعة «العروس»

وقالت ولاء محمد محمود مديرة الحديقة الثقافية بالسيدة زينب: «استقبلنا أطفال روضة السيدة زينب، وهي تل العقارب سابقا، بدأنا بـ35 طفلا، استضفناهم على مدار 6 أيام، عملنا ورش تعليمية، مثل صناعة العروس والإكسسوار والرسم الحر، وعرفناهم بالأنشطة بالحديقة وقسمناهم إلى مجموعات، كل مجموعة بواقع 10 أو 15 ورشة، وقدمنا عروضا لفرق استعراضية وعروض مسرح الماريونت والمسرح الأسود وكورال سلام وحاولنا نقدم أنشطة تثقيفية وترفيهية لهم».

وجاء في التقرير، أن الحديقة الثقافية بمنطقة السيدة زينب، استقبلت على مدار أسبوع كامل عددا كبيرا من أطفال روضة السيدة، بما يزيد عن 400 طفل، وتم تنظيم ورش رسم وتلوين أظهرت مواهب الأطفال، كما تعليمهم أنشطة أخرى وكان قبلها ورش هدفها تعديل السلوك، إضافة إلى الفقرات الفنية التي خلقت حالة من الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال.