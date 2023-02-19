لص الهواتف المحمولة في مصر القديمة يعترف: «بخطفها من الناس وأجري»

«بخطف الموبايلات من الناس وهي ماشية في الشارع وبجري بسرعة واهرب من المكان»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب الأجهزة الأمنية.

طريقة سرقة الهواتف المحمولة

وقال المتهم خلال جلسة التحقيق التي خضع لها أمام جهات التحقيق: «بختار يا إما أطفال أو ناس كبيرة في السن عشان ميقدروش يجروا ورايا، وبستنى الوقت اللي الشارع بيبقى فاضي، يا إما الصبح بدري أو بليل متأخر»، موضحاً أنه كان يسرق الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف ثم يهرب مسرعاً.

بيع الهواتف المسروقة

وتابع المتهم خلال جلسة التحقيق: «الموبايلات المسروقة ببيعها لاتنين تجار عندهم محل موبايلات، وأخد فلوسهم»، وأكد أنه كرر ذلك الأسلوب في سرقة الهواتف المحمولة 5 مرات من قبل.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الخميس القبض على المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في الشوارع بأسلوب الخطف، واستدعت المجني عليهم وتعرفوا على المضبوطات.

حبس المتهم

أحيل المتهم إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية المنتظرة

وقال المحامي محمد ثابت، أن المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة مصر القديمة، سوف يُطبق عليه ما نص المادتان 317 و318 من قانون العقوبات، وأنه ينتظر عقوبة تصل إلى الحبس، لعدم اقتران السرقة بأي ظرف مشدد.