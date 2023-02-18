الداخلية: ضبط 5 متورطين في سرقة مواد بترولية من خطوط بترول بالإسكندرية والبحيرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي قيام عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية بأسلوب «ثقب أنابيب خطوط البترول الخام»، والاستيلاء على تلك المواد وتخزينها تمهيداً لبيعها لحسابهم الشخصي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية، والبحيرة، تمّ ضبط 5 أشخاص -لأربعة منهم معلومات جنائية- مقيمون بنطاق الإسكندرية والبحيرة، وبحوزتهم (هاتف محمول – سيارة نصف نقل- سيارة نقل بفنطاس "بداخلها جهاز يستخدم في ثقب أنابيب البترول - 6.900 طن خليط بترول خام ومواد أخرى - 400 لتر سولار).

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بمشاركة (3 متهمين آخرين جار ضبطهم)، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.