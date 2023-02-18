خطوات وطريقة استخدام ChatGPT في الهواتف العادية والآيفون

يعد ChatGPT حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وهو روبوت دردشة تفاعلي يعمل بالذكاء الاصطناعي أصدرته إحدى الشركات التكنولوجية نهاية عام 2022، يجيب على الأسئلة التي يطرحها عليه المستخدمون ويبسط المواضيع المعقدة ويكتب الأكواد البرمجية والمقالات والقصص.

ولكون هذا التطبيق ما زال غير شائع استخدامه، فإن الكثيرين يتطلعون إلى معرفة استخدامه على الهواتف، لا سيما وأن الشركة المنتجة له بدأت في تفعيله، وفي التقرير التالي نرصد خطوات استخدام ChatGPT عبر هواتف أندرويد وآيفون.

طريقة إنشاء حساب على ChatGPT

في بداية استخدام ChatGPT قم بفتح متصفح الويب بالهاتف مثل: متصفح سفاري في آيفون أو جوجل كروم فى أندرويد، أو أي متصفح آخر، وقم بالخطوات التالية:

انتقل إلى chat.openai.com، وقم بتسجيل الدخول Log in إذا كان لديك حساب عبر هذا الموقع، وإذا لم يكن لديك حساب اضغط Sign up، لإنشاء حساب أو اختيار «تابع مع حساب مايكروسوفت» أو«تابع مع جوجل» لتسجيل الدخول باستخدام معلومات حسابك في إحداهم.

في حالة اختيارك إنشاء حساب يدويًا اضغط فوق زر «التسجيل» Sign up مرة أخرى، اكتب اسمك، ثم اضغط تابع، وقم بتحديد منطقتك وأدخل رقم هاتفك ثم انقر فوق إرسال رمز، وادخل الرمز الذي تتلقاه.

جمع البيانات وحماية الخصوصية

ولمتابعة الخطوات عليك قراءة الرسالة التي ستظهر لك ثم اضغط فوق «التالي»، واقرأ الرسالة الثانية حول جمع البيانات والخصوصية، ثم اضغط على «التالي»، واقرأ الرسالة الثالثة التي تطلب تقديم مراجعة حول استخدام ChatGPT، ثم انقر اضغط «تم».

ولبدء استخدام الروبوت اكتب سؤالاً في صندوق الدردشة في الأسفل، ثم انقر فوق زر الإرسال، اضغط فوق خيار «محادثة جديدة» الظاهر في الجهة اليُسرى أعلى الشاشة لبدء محادثة جديدة، ولعرض أو مواصلة الدرداشات السابقة، اضغط على زر القائمة في الجهة اليُسرى العلوية، ثم اضغط فوق عنوان الدردشة التي ترغب استكمالها.