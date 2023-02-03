تطبيق «ChatGPT» يسجل 100 مليون مشترك في 60 يوم.. الأسرع نموا على الاطلاق

أطلقت شركة OpenAI المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي المدعومة من Microsof، برنامج Chatbot ChatGPT في نوفمبر 2022، ويعالج البرنامج كتابات شبيهة بالبشر بما في ذلك - المقالات والنكات وتطبيقات الوظائف وحتى القصائد.

100 مليون مستخدم في غضون شهرين من إصداره

وفقًا لتقرير صادر عن رويترز، قال المحللون إن روبوت الدردشة المشهور بالذكاء الاصطناعي وصل إلى 100 مليون مستخدم في غضون شهرين من إصداره، ووفقًا للتقرير، يزعم تحليل أجرته شركة البيانات Likeweb أنه في يناير، سجل التطبيق 590 مليون زيارة من 100 مليون مستخدم فريد، وفي غضون ذلك، قال محللون في بنك الاستثمار UBS إن معدل النمو كان غير مسبوق لأي تطبيق استهلاكي.

نمو ChatGPT مقارنة بالمنصات الأخرى

يضيف التقرير أن محللي UBS قد كتبوا ملاحظة تشير إلى أنهم لا يستطيعون تذكر ارتفاع أسرع في تطبيق الإنترنت للمستهلك في العقدين الماضيين، وللمقارنة احتاج TikTok إلى تسعة أشهر منذ إطلاقه للوصول إلى 100 مليون مستخدم، بينما تطلب Instagram أكثر من عامين لتحقيق هذا الإنجاز، وتم الحصول على هذه البيانات من شركة تحليل التطبيقات المسماة Sensor Tower.

يعتقد المحللون أيضًا أن الإطلاق الفيروسي لـ ChatGPT سيمنح OpenAI السبق في مواجهة الشركات الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي، ولا يفرض الاستخدام المتزايد نفقات حوسبة كبيرة على OpenAI فحسب، بل قدم أيضًا ملاحظات مهمة ستساعد روبوت المحادثة على تدريب الردود.

خدمات أخرى من ChatGPT

وطورت OpenAI أيضًا أداة إنشاء الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المسماة Dall-E، و تركز الشركة بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي التوليدي وهي تقنية مدربة بكميات هائلة من النصوص والصور ويمكنها إنشاء محتوى من موجه نص بسيط.

وأعلنت الشركة الناشئة المدعومة من Microsoft مؤخرًا عن اشتراك شهري بقيمة 20 دولارًا في ChatGPT، و في البداية، تم إطلاق هذه الخدمة القائمة على الاشتراك فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة، وتدعي النسخة المدفوعة من ChatGPT أنها توفر خدمة أكثر استقرارًا وأسرع، علاوة على ذلك، ستتاح للمستخدمين المدفوعين أيضًا الفرصة ليصبحوا أول من يجرب ميزات جديدة.

استثمار Microsoft في OpenAI

في الشهر الماضي أعلنت Microsoft عن استثمار آخر بمليارات الدولارات في OpenAI، وتم الاستثمار في شكل نقود ومساعدة في الحوسبة السحابية، وأطلقت Microsoft أيضًا إصدارًا متميزًا من نظامها الأساسي Teams المدعوم من ChatGPT.

يوفر هذا النظام الأساسي ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ملاحظات الاجتماع التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والمزيد، وتقوم الأداة أيضًا بتقسيم ملخصات الاجتماعات إلى أقسام تستند إلى محضر الاجتماع.