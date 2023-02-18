وفرة في سوق الأدوية البيطرية.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات

يظل مربو الدواجن والمواشي والأسماك يبحثون ويتساءلون باستمرار عن الأمصال والمضادات الحيوية التي قد يزداد الطلب عليها، خاصة في فصل الشتاء، حيث يلجأ المربون في الفترة الحالية إلى المنتجات المحلية قليلة التكلفة.

وفرة في الأدوية البيطرية

وقال الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الأدوية البيطرية بالغرفة التجارية، إن هناك وفرة كبيرة من الأدوية البيطرية بالأسواق، ما يتيح فرصة للمنتجات المحلية أن تتواجد في الأسواق بقوة وتنافس لإثبات جودتها، لذلك بدأ المربي الاقتناع بأن المنتج المحلي هو البديل الوحيد المتاح أمامه بدل المستورد.

وأوضح العبد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأدوية البيطرية تبدأ من 5 جنيهات للجرعة الواحدة وتصل إلى 2000 جنيه للعبوة وفقا إلى نوع الدواء الذي يحتاجه المربي، حيث يحتاج مربي الدواجن والمزارع والمواشي والأسماك بشكل دائم وضروري إضافات الأعلاف وذلك لوضعها على العلف، بالإضافة إلى الحاجة الدائمة إلى المضادات الحيوية المستخدمة في علاج بعض الأمراض الوبائية.

ضرورة تعيين الأطباء البيطريين

ودعا رئيس لجنة الأدوية البيطرية بالغرفة التجارية إلى مواصلة تعيين الأطباء البيطريين في مجال الثروة الحيوانية لأن الأطباء البيطريين دورهم مهم للغاية في تشخيص الأمراض وتحديد العلاج وغيابهم يؤدي إلى زيادة فاتورة استهلاك الأدوية البيطرية ولكن تفعيل دورهم سوف يقلل التكفلة ويعطي توازنا للسوق.