سامية الطرابلسي تعود للكوميديا بعملين في رمضان 2023

تشارك الفنانة سامية الطرابلسي في الموسم الرمضاني المقبل بعملين مختلفين ينتميان لأعمال الكوميديا؛ الأول بعنوان «الصفارة»، بطولة الفنان أحمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، إذ يشارك مع أمين في البطولة كل من طه دسوقي وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من إخراج علاء إسماعيل.

الصفارة بطولة أحمد أمين وإخراج علاء إسماعيل

العمل الثاني لـ سامية بعنوان «كشف مستعجل»، بطولة محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.

كشف مستعجل من بطولة محمد عبد الرحمن

الجدير بالذكر أن آخر أعمال سامية الطرابلسي الكوميدية كان مسلسل مكتوب عليا أمام الفنان أكرم حسني، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وظهرت خلال العمل كضيفة شرف.

والعمل من بطولة أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدب، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن.