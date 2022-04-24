3 ضيوف شرف ظهروا في مسلسل مكتوب عليا حتى الآن.. آخرهم سامية الطرابلسي

استعان الفنان أكرم حسني بعدد من ضيوف الشرف خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا، الذي يعرض حاليًا خلال السباق الرمضاني الجاري وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث يعتبر من المسلسلات الكوميدية المهمة خلال هذا الموسم، وينافس عملين كوميديين وهما «في بيتنا روبوت» و«الكبير أوي».

أحمد فهمي ضيف شرف مكتوب عليا

وظهر خلال الحلقات السابقة من مسلسل مكتوب عليا عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد فهمي، الذي جسد دور صاحب الفندق الذي تزوج فيه «جلال» من «روقة» و«سلمى» في يوم واحد، وظهر في أكثر من مشهد وهو يحاول يساعد جلال في التنقل بين زوجاته داخل الفندق.

هشام ماجد ضيف شرف المسلسل

وظهر أيضاً الفنان هشام ماجد كضيف شرف في مسلسل مكتوب عليا، وجسد دور الطبيب الذي ذهبت إليه سلمى «هنادي مهنا»، بعد أن تزوجت جلال وظلت لمدة شهرين دون أن يتزوجها بسبب روقة وحالة الرعب التي يعيشها بسببها.

سامية الطرابلسي ضيف شرف مكتوب عليا

وظهرت الفنانة سامية الطرابلسي، خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا، وهي تجسد دور صاحبة شركات، ومن المقرر أن يصنع معها «جلال» اتفاق بشأن شركته، حيث تجسد دور «مي لأ»، والتي يظهر اسمها على يديه، ولكنه يقرر ألا يتعامل معها، حيث أنه ظن كلمة «لأ» هي عدم التعامل معها، ولكن فؤجئ أن اسمها الحقيقي «مي لأ»، ليخسر كل أمواله بسبب عدم الاتفاق معها.