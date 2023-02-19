مصرع أم وبناتها الثلاثة اختناقا بدخان موقد التدفئة في بني سويف

لقيت ربة منزل وثلاثة من أبنائها مصرعهم، وأصيب ابنها الرابع، اليوم الأحد، بعد تعرضهم للاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون من موقد التدفئة في منزلهم بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

بلاغ اختناق أسرة في قرية قمبش جنوب بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل و3 من أبنائها، ونجاة الابن الرابع بعد تعرضهم للاختناق عقب تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من موقد التدفئة داخل منزلهم بقرية قمبش بمركز ببا، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

3 سيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى

وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين مصرع «نادية.ج.ص»، 50 سنة، وأبنائها «حنان.ج.م»، 11 سنة، و«أسماء» 26 سنة، «نورا» 20 سنة، ولقين مصرعهن أثناء نقلهم وفور وصولهم إلى المستشفى، وتم إيداع الجثامين الأربعة داخل مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبين إصابة «ياسر.ج.م»، 15 سنة، وتم عمل الإسعافات الأولية له داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.

وجار تحرير محضر بالحادث، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف تحرياتها حول الواقعة وملابساتها تمهيدا للتصريح بدفن المتوفيات.