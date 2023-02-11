إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بسبب موقد التدفئة في مطروح

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق داخل منزلهم في عزبة السلام بمدينة مرسى مطروح بسبب دخان موقد غاز يقومون بتشغيله للتدفئة من برودة الطقس الشديدة التي تتعرض لها المحافظة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى مطروح العام اليوم السبت، مصابي حادث اختناق موقد الغاز، وهم محمد أحمد محمد 12 سنة، وأحمد محمد أحمد 45 سنة، ومنى محمدين مصطفى 42 سنة، وشهد محمد أحمد 18 سنة، ومالك محمد أحمد 4 سنوات، وجميعهم من مطروح، ويعانون من صعبة بالتنفس.

الشرطة تفحص أسباب الحادث

وانتقلت مباحث مرسى مطروح إلى موقع البلاغ، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل بالحادث إلى جهات التحقيق.