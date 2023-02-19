تصدير 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحرالأحمر بالمحافظات المختلفة، نشاطاً كبيرا اليوم الأحد، في تداول البضائع وصولا وسفرا، ووصل حجم التداول اليوم 15 ألف طن، كما انتظمت حركة استقبال ومغادرة 7 سفن متواجدة على أرصفة المواني اليوم.

7 سفن متراكية على أرصفة مواني البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن، وسجل حجم التداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و745 شاحنة و74 سيارة.

وأوضح البيان أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم الأحد 4000 طن بضائع، و359 شاحنة و47 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و386 شاحنة و27 سيارات.

وذكر البيان أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفن أمل ودليلة وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

تدوال ألفي طن بضائع بميناء نويبع

وأضاف البيان، أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 2250 طن بضائع عامة ومتنوعة، و25 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وآيلة وبريدج، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1080 راكبا بموانيها.