«القضاء الإداري» يقرر إعادة المرافعة في «قيد 3 لاعبين للزمالك» 5 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الطاهر، اليوم الأحد، إعادة الدعوي المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين وهم «ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة»، والذي تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، للمرافعة من جديد وإحالتها لهيئة المفوضين، وتحديد جلسة 5 مارس لإعادة المرافعة.

واختتمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

اتحاد الكرة

وقال مرتضى منصور، في دعواه إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك و3 من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا.

قرار الإيقاف يجب أن يصدر من الاتحاد الدولي

وأوضح رئيس نادي الزمالك، في دعواه، أنّ عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم لكن الاتحاد خالف قانون الفيفا، وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي «ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة» العائد من الإعارة.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسميه على موقع «فيس بوك»: «ما حدث مع فريق الزمالك شيء متوقع فكل الأندية دعمت فرقها وقامت بقيدهم فيما عدا نادي الزمالك دعم، لكن اتحاد الكرة رفض قيد اللاعبين الجدد».