عاجل.. الحكومة تتابع جولة ترويجية للاستثمار في مصر بـ5 دول عربية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة نتائج الجولة الترويجية للاستثمار فى عدد من الدول العربية، وذلك بحضور المستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، في مستهل اللقاء، إلى أنّ الهدف الرئيسي من الجولة الترويجية للاستثمار، التي تم تنفيذها خلال الفترة من 5 إلى 17 فبراير الحالي في 5 دول عربية، هي «البحرين، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة»، هو تقديم العديد من العروض التعريفية حول الاقتصاد المصري، وشرح مفصل عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة به.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنّ ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين فى الدول العربية الشقيقة التي شملتها الجولة الترويجية، تم تأكيد خلالها حرص الدولة المصرية على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية، والأجنبية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادى، من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لدخوله فيها، وزيادة نسبة مشاركته في مختلف أوجه التنمية المستهدفة، وهو ما يأتي في إطار اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص.

وتناولت الدكتورة هالة السعيد، عددا من المشروعات والفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات، والتي تم استعراضها خلال لقاءات واجتماعات المستثمرين ورجال الأعمال بالدول التى شملتها الجولة الترويجية، والأنماط المختلفة المطروحة للاستثمار في مثل هذه المشروعات، لافتة إلى أنّه سيتم موافاة المستثمرين ورجال الأعمال بتفاصيل وبيانات أكثر عن المشروعات والفرص الاستثمارية المهتمين بالدخول فيها.

وخلال اللقاء، فَصل أيمن سليمان، مجالات وفرص الاستثمار التي تم عرضها على مختلف المستثمرين ورجال الأعمال بالدول الـ5 التي شملتها الجولة الترويجية، والجهات المهتمة بالدخول في هذه المجالات، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل صندوق مصر السيادي، وصولا لتحقيق وتنفيذ أوجه الاستثمار المختلفة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المهتمة بما تم طرحه من مشروعات وفرص استثمارية، وخاصة في مجالات التطوير العقاري، والاستثمار السياحي، والزراعة والصناعات الغذائية، وغيرها من المجالات التي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.