مدبولي: نرغب في الشراكة مع القطاع الخاص تفاديا لأخطاء الماضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة ترغب في الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان استمرارية تطوير العمل في المؤسسات، تفاديا لأخطاء الماضي التي وقعت قبل 30 و40 عاما، مؤكدا حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة وتطوير المشروعا، خاصة مشروعات الغزل والنسيج.

وأكد رئيس الوزراء، خلال جولته في محافظة الغربية، أنّ تطوير شركات الغزل والنسيح في المحلة، يهدف لزيادة الإنتاج 5 و6 أضعاف من الغزل والنسيج، لتلبية حاجة السوق المحلي، والصادرات، متابعا أنّ المشروع ضخم جدا، والدولة تدعم شركات الصناعة والتابعين لها، وهناك خطة لإعادة الهيكلة والتطوير في الشركات، ولن نتأخر عن توفير عشرات المليارات من التمويل لتقييم وإعادة إحياء مثل هذه الشراكات.